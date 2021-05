Outer Banks 2: trama, cast e trailer. Ecco quando la vedremo su Netflix (Di martedì 18 maggio 2021) Il gigante dello streaming Netflix ha fatto una sorpresa ai propri abbonati annunciando l’arrivo della seconda stagione di Outer Banks 2 pubblicando le prime immagini dal set. Outer Banks 2 (foto presa da Twitter)Importanti novità in arrivo per Netflix. Infatti, sarà un’estate ricca di spettacoli per gli abbonati del sevizio streaming che si ritroveranno nel catalogo sia nuove produzioni (come The Chair con Sandra Oh) e sia sia lavori rinnovati per altre stagioni. Quest’ultimo è il caso di Outer Banks 2, uno delle serie più popolari della piattaforma on demand. La seconda stagione della serie Netflix arriva in estate. LEGGI ANCHE >>> Netflix, le uscite di maggio: arriva il film più atteso ... Leggi su chenews (Di martedì 18 maggio 2021) Il gigante dello streamingha fatto una sorpresa ai propri abbonati annunciando l’arrivo della seconda stagione di2 pubblicando le prime immagini dal set.2 (foto presa da Twitter)Importanti novità in arrivo per. Infatti, sarà un’estate ricca di spettacoli per gli abbonati del sevizio streaming che si ritroveranno nel catalogo sia nuove produzioni (come The Chair con Sandra Oh) e sia sia lavori rinnovati per altre stagioni. Quest’ultimo è il caso di2, uno delle serie più popolari della piattaforma on demand. La seconda stagione della seriearriva in estate. LEGGI ANCHE >>>, le uscite di maggio: arriva il film più atteso ...

