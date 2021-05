Orii del Lazio | 5 olivicoltori della provincia di Latina tra i Capolavori del Gusto

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono 5 le aziende olivicoledipremiate alla XXVIII edizione del Concorso regionale “deldel”, la pre-selezione regionale per il concorso nazionale “Ercole Olivario”, promossa ed organizzata da Unioncamere, con il supporto tecnico di Agro Camera e la collaborazione delle Camere di Commercio del. I vincitori sono stati annunciati a Roma, presso il Tempio di Adriano, in occasionecerimonia conclusiva tenutasi in videoconferenza.Ecco i pontini vincitori:Categoria Colline Pontine D.O.P.Fruttato intenso: 1^ Azienda Agricola Lucia Iannotta Bio (Sonnino), che si è aggiudicata altresì i riconoscimenti in palio sia nella Sezione Olio ad Alto Tenore di ...