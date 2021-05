Nuoto | Europei Budapest 2021 Federica Pellegrini | “Contenta per argento con la staffetta”

(Di martedì 18 maggio 2021) “Sono moltodi questa. Nella precedente edizione di Glasgow la medaglia ci era sfuggita pur avendo le carte in regola per conquistarla. E sono anche molto soddisfatta della mia frazione”. Così una sorridenteai microfoni di Rai Sport dopo aver vinto l’aglidicon lamista 4×200 stile libero. La “Divina” non dovrebbe disputare gare individuali questa settimana, ma non chiude definitivamente la porta all’eventualità. “Valuteremo con Matteo Giunta il da farsi – ha concluso-. Ci sono tante staffette, vediamo se farò anche qualche gara individuale. Di certo saranno giorni intensi, sarò in acqua credo tutti i giorni”. SportFace.

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - PaoloX68 : RT @virginiaraggi: Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest. Una v… - chiadebas3 : RT @Eurosport_IT: ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da Ballo… -

Una sola donna al comando negli 800 deglidi Budapest: Simona Quadarella, da Roma. Un monologo trionfale per il quarto oro continentale in carriera e l'inizio virtuale di un altro triplete riuscitole a Glasgow nel 2018.