Non chiamiamolo "Maestro". Battiato è il principe del pop-filosofico (Di martedì 18 maggio 2021) Io e Franco Battiato siamo “lontani” 49 anni. Eppure, nonostante i miei 27 anni, conosco bene la sua musica. Ho il lucido ricordo delle mattine a bordo della Fiat 126 gialla di mia madre, che mi accompagnava a scuola, con l’audiocassetta de “La voce del padrone” che cantavo a squarciagola prima di varcare l’entrata della scuola elementare. Entravo in classe con il grembiule blu scuro canticchiando Cuccurucucù. Chissà cosa avranno pensato le mie maestre. Ho sempre sostenuto che la forza, magnetica e travolgente, della musica di Franco Battiato sia la sintesi perfetta tra la canzone pop italiana (orecchiabile e coinvolgente) e la visione colta della società moderna. Oggi, circondati da tormentoni estivi dai testi indistinguibili, brilla ancor di più la penna di Battiato che ha dimostrato come in soli tre minuti si possono sintetizzare ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Io e Francosiamo “lontani” 49 anni. Eppure, nonostante i miei 27 anni, conosco bene la sua musica. Ho il lucido ricordo delle mattine a bordo della Fiat 126 gialla di mia madre, che mi accompagnava a scuola, con l’audiocassetta de “La voce del padrone” che cantavo a squarciagola prima di varcare l’entrata della scuola elementare. Entravo in classe con il grembiule blu scuro canticchiando Cuccurucucù. Chissà cosa avranno pensato le mie maestre. Ho sempre sostenuto che la forza, magnetica e travolgente, della musica di Francosia la sintesi perfetta tra la canzone pop italiana (orecchiabile e coinvolgente) e la visione colta della società moderna. Oggi, circondati da tormentoni estivi dai testi indistinguibili, brilla ancor di più la penna diche ha dimostrato come in soli tre minuti si possono sintetizzare ...

Advertising

HuffPostItalia : Non chiamiamolo 'Maestro'. Battiato è il principe del pop-filosofico - Banto000 : @lorepregliasco Lorenzo, poi ci sono quelli a cui non interessa Israele e Hamas in sé, ma il cortocircuito, chiamia… - MariaThebursin : @Saretta_DN @Cristin50583768 @LaEle79260927 @FlavianaCristo2 praticamente è successo una cosa che la portata in fin… - rello_silvia : RT @Sofian11682404: @maxcarta67 @n3m0scrapbook @IsraelinItaly @bellahadid Non sono piani di spartizione, chiamiamolo con il loro nome, occu… - Sofian11682404 : @maxcarta67 @n3m0scrapbook @IsraelinItaly @bellahadid Non sono piani di spartizione, chiamiamolo con il loro nome,… -