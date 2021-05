Muore Franco Battiato, con lui se ne va un pezzo della musica italiana (Di martedì 18 maggio 2021) Si è spento all’età di 76 anni uno dei cantautori più importanti della musica italiana, Franco Battiato, genio indiscusso e artista eclettico Eclettismo fatto persona. Armonia della voce e raffinatezza nei testi, non sempre accessibili a tutti. Pezzi di storia contemporanea e l’eternità dell’amore. Questi solo alcuni dei tratti fondamentali della musica di uno dei geni indiscussi della musica italiana. All’età di 76 anni, nella sua casa romana, è venuto a mancare Franco Battiato. A darne l’annuncio, questa mattina, la famiglia che ha annunciato anche i funerali si terranno in forma privata. Franco Battiato ha regalato quella che ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Si è spento all’età di 76 anni uno dei cantautori più importanti, genio indiscusso e artista eclettico Eclettismo fatto persona. Armoniavoce e raffinatezza nei testi, non sempre accessibili a tutti. Pezzi di storia contemporanea e l’eternità dell’amore. Questi solo alcuni dei tratti fondamentalidi uno dei geni indiscussi. All’età di 76 anni, nella sua casa romana, è venuto a mancare. A darne l’annuncio, questa mattina, la famiglia che ha annunciato anche i funerali si terranno in forma privata.ha regalato quella che ...

