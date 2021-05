MOVIOLA – Lazio-Torino | gol annullato a Immobile per spinta su Nkoulou | decisione giusta?

(Di martedì 18 maggio 2021) Episodio daincon il gola Ciroal 45?. Il centravanti biancoceleste riceve da una sponda di Muriqi e a tu per tu con Sirigu lo fredda, ma ecco che Fabbri fischia fallo in attacco. Secondo il fischietto ravennate, l’attaccante si sarebbe liberato con unadi, ma le immagini non chiariscono alla perfezione l’entità del contatto. Il Var avalla e si resta sullo 0-0, ma sono tantissime le proteste biancocelesti. SportFace.

