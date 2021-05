Microsoft Teams | nuove funzionalità dedicate al grande pubblico

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono in arrivoalsu, per facilitare la connessione e la gestione della vita quotidiana Già ad inizio mese avevamo potuto notare delle novità a, grazie alla sezioneEducation. Queste spaziano dal Reading Progress aper la sicurezza, aggiungendo anche dei nuovi strumenti per la collaborazione. Per maggiori dettagli vi invito a leggere il nostro articolo. Andiamo a vedere adesso quali sono lealsuche ...

Tra di essi vanno menzionati Google Meet ,e persino le funzioni dedicate alle dirette in live streaming integrate nei maggiori social network, come Facebook , Instagram , Twitch ...nuove funzionalità consumer di, progettate appositamente per rimanere in contatto con le persone più importanti della propria vita, sono disponibili su tutte le piattaforme mobile, web e desktop . Fare chiamate e ...Sono in arrivo nuove funzionalità dedicate al grande pubblico su Microsoft Teams, per facilitare la connessione e la gestione quotidiana.(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Microsoft ha introdotto nuove funzionalità in Teams, progettate appositamente per gli utenti consumer. Finora, ...