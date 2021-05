Matrimoni: cos’è il Covid Manager, cosa fa e che corsi ha frequentato (Di martedì 18 maggio 2021) Sarà una figura fondamentale soprattutto per la ripartenza dei Matrimoni e delle cerimonie. Parliamo del Covid Manager, la persona che dovrà vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza anti Covid. Nel decreto approvato dal Governo viene precisato che, in caso di evento, gli orgnizzatori dovranno assoltamente individuare un Covid manger o una Covid Manager che avrà un ruolo molto preciso: dovrà verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti; tutti gli invitati dovranno mantenere mascherine e osservare le distanze anti Covid; saranno ovviamente vietati gli assembramenti; il Covid Manager dovrà anche conservare l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso dovessero risultare persone ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 maggio 2021) Sarà una figura fondamentale soprattutto per la ripartenza deie delle cerimonie. Parliamo del, la persona che dovrà vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza anti. Nel decreto approvato dal Governo viene precisato che, in caso di evento, gli orgnizzatori dovranno assoltamente individuare unmanger o unache avrà un ruolo molto preciso: dovrà verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti; tutti gli invitati dovranno mantenere mascherine e osservare le distanze anti; saranno ovviamente vietati gli assembramenti; ildovrà anche conservare l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso dovessero risultare persone ...

