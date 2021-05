“Lo facciamo prima di fare l’amore”. Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez privata: “È bellissimo…” (Di martedì 18 maggio 2021) Cecilia Rodriguez ama parlare con i propri fan sui social. Non solo condivide post che riguardano sia la sua vita pubblica che quella privata, ma sfrutta le Instagram Stories per dialogare con i follower che le fanno domande su tutto. E lei spesso risponde non nascondendo nulla. In occasione della puntata dell’Isola dei Famosi ha sfruttato i social per fare il tifo per il suo Ignazio Moser che era in nomination. “Siamo tutti con te amore mio, nessuno vuole che tu esca. Quindi se qualcuno non ha ancora votato è obbligato a farlo”, ha affermato la 31enne argentina. Poi ha chiesto ai suoi follower chi vorrebbero eliminare e perché. “Roberto non sa lavorare in gruppo”, ha risposto un utente. Cechu ha commentato: “Mi dispiace perché sento tante persone dire che è un uomo meraviglioso al di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021)ama parlare con i propri fan sui social. Non solo condivide post che riguardano sia la sua vita pubblica che quella, ma sfrutta le Instagram Stories per dialogare con i follower che le fanno domande su tutto. E lei spesso risponde non nascondendo nulla. In occasione della puntata dell’Isola dei Famosi ha sfruttato i social peril tifo per il suoche era in nomination. “Siamo tutti con te amore mio, nessuno vuole che tu esca. Quindi se qualcuno non ha ancora votato è obbligato a farlo”, ha affermato la 31enne argentina. Poi ha chiesto ai suoi follower chi vorrebbero eliminare e perché. “Roberto non sa lavorare in gruppo”, ha risposto un utente. Cechu ha commentato: “Mi dispiace perché sento tante persone dire che è un uomo meraviglioso al di ...

