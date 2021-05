Linee guida gender nelle scuole del Lazio, il San Camillo: «Non c’entriamo». Figuraccia dell’Usr (Di martedì 18 maggio 2021) L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini prende nettamente le distanze dal documento sulle “Strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere“, inviato dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della regione insieme all’invito a un corso di formazione online su «Le diverse sfumature dell’identita? di genere e dell’orientamento sessuale». Entrambi i documenti, sia le Linee guida sia l’invito al webinar, portavano in testa tanto il logo della Regione quanto quello della stessa azienda ospedaliera, che ora precisa di non aver mai autorizzato l’uso del simbolo e di non aver mai diffuso alcuna linea guida. La precisazione arriva all’indomani delle polemiche suscitate dal documento, che è apparso come ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) L’Azienda Ospedaliera SanForlanini prende nettamente le distanze dal documento sulle “Strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere“, inviato dall’Ufficio scolastico regionale delai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della regione insieme all’invito a un corso di formazione online su «Le diverse sfumature dell’identita? di genere e dell’orientamento sessuale». Entrambi i documenti, sia lesia l’invito al webinar, portavano in testa tanto il logo della Regione quanto quello della stessa azienda ospedaliera, che ora precisa di non aver mai autorizzato l’uso del simbolo e di non aver mai diffuso alcuna linea. La precisazione arriva all’indomani delle polemiche suscitate dal documento, che è apparso come ...

