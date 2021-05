Lavoro nero a Prato, operai africani presi a cinghiate dai padroni cinesi (Di martedì 18 maggio 2021) Prato, 18 mag — Immigrati che sfruttano altri immigrati per il Lavoro nero: succede a Prato, dove due cittadini cinesi sono finiti in manette per sfruttamento lavorativo ed evasione fiscale. E’ quanto emerso da un’operazione del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Prato nel settore del contrasto al sommerso di Lavoro. Lo riporta il Secolo d’Italia. Gli operai africani denunciano i cinesi Tutto è cominciato in seguito alla denuncia presentata alla Guardia di Finanza da tre immigrati di origine africana, operai presso una pelletteria di Poggio a Caiano. I tre avevano raccontato le condizioni di grande degrado e sfruttamento a cui erano costretti dai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 maggio 2021), 18 mag — Immigrati che sfruttano altri immigrati per il: succede a, dove due cittadinisono finiti in manette per sfruttamento lavorativo ed evasione fiscale. E’ quanto emerso da un’operazione del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dinel settore del contrasto al sommerso di. Lo riporta il Secolo d’Italia. Glidenunciano iTutto è cominciato in seguito alla denuncia presentata alla Guardia di Finanza da tre immigrati di origine africana,presso una pelletteria di Poggio a Caiano. I tre avevano raccontato le condizioni di grande degrado e sfruttamento a cui erano costretti dai ...

