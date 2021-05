“La scuola non è secondaria”, la Dad in un documentario girato al Liceo Mascheroni (Di martedì 18 maggio 2021) Un docente in cattedra davanti allo schermo, l’aula è vuota, gli studenti sono “collegati”: mi sentite? Mi vedete? È la DAD, l’ormai celebre Didattica a distanza. La scuola non è secondaria (Italia 2021, 45?), ultimo film documentario realizzato dai bergamaschi Alberto Valtellina e Paolo Vitali durante i recenti mesi di lockdown e limitazioni, è un film che dura quanto una lezione DAD. Un racconto di come negli ultimi mesi si è faticosamente cercato di difendere l’idea di una comunità educante. Il film viene presentato in anteprima assoluta martedì 25 maggio al Cinema Conca Verde di Bergamo, con il sostegno di Fondazione Dalmine: sarà proiettato alle 19.45, alla presenza dei due registi, ingresso gratuito. Sarà proiettato anche venerdì 28 maggio, alle 19.45, sempre con Valtellina e Vitali presenti in sala. A fine ottobre, con la nuova ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Un docente in cattedra davanti allo schermo, l’aula è vuota, gli studenti sono “collegati”: mi sentite? Mi vedete? È la DAD, l’ormai celebre Didattica a distanza. Lanon è(Italia 2021, 45?), ultimo filmrealizzato dai bergamaschi Alberto Valtellina e Paolo Vitali durante i recenti mesi di lockdown e limitazioni, è un film che dura quanto una lezione DAD. Un racconto di come negli ultimi mesi si è faticosamente cercato di difendere l’idea di una comunità educante. Il film viene presentato in anteprima assoluta martedì 25 maggio al Cinema Conca Verde di Bergamo, con il sostegno di Fondazione Dalmine: sarà proiettato alle 19.45, alla presenza dei due registi, ingresso gratuito. Sarà proiettato anche venerdì 28 maggio, alle 19.45, sempre con Valtellina e Vitali presenti in sala. A fine ottobre, con la nuova ...

