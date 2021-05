Inter, Joao Mario: “Lottato per tornare allo Sporting, qui mi sento a casa. Futuro? Ho le idee chiare” (Di martedì 18 maggio 2021) Stagione importante per Joao Mario.Tornato la scorsa estate allo Sporting, il centrocampista di proprietà dell'Inter, è riuscito a ritagliarsi un importante spazio in squadra vincendo un campionato che mancava dalla stagione 2001/02. Una vera e propria impresa, quella compiuta da Joao Mario e compagni, che hanno posto fine al dualismo tra Porto e Benfica. In vista della scadenza del prestito, Joao Mario, si è soffermato sul suo Futuro non nascondendo il desiderio di restare il Portogallo anche la prossima stagione."Volevo giocare in un posto dove mi sentivo amato, dove le persone mi piacevano e quindi aveva perfettamente senso tornare. L'Inter aveva altre opzioni ma io ... Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) Stagione importante per.Tornato la scorsa estate, il centrocampista di proprietà dell', è riuscito a ritagliarsi un importante spazio in squadra vincendo un campionato che mancava dalla stagione 2001/02. Una vera e propria impresa, quella compiuta dae compagni, che hanno posto fine al dualismo tra Porto e Benfica. In vista della scadenza del prestito,, si è soffermato sul suonon nascondendo il desiderio di restare il Portoganche la prossima stagione."Volevo giocare in un posto dove mi sentivo amato, dove le persone mi piacevano e quindi aveva perfettamente senso. L'aveva altre opzioni ma io ...

