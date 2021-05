Iliad | brutte notizie per i clienti italiani | cosa è successo

Leggi su vesuvius

(Di martedì 18 maggio 2021) La compagnia telefonica francese,, ha dato una brutta notizia per i: ecconelle ultime ore. Logo del gestore telefonicoL’operatore francese sta sbaragliando il mercato con la formula dei prezzi bassi ed i pacchetti di consumo molto convenienti. L’obiettivo, dopo aver superato la soglia dei 7 milioni di utenti di fine 2020, è di superare gli 8 milioni. Al termine dello scorso anno, la compagnia telefonica aveva superato il 9% della quota di mercato. Per aumentare la propria presenza sul territorio italiano, inoltre, si punta al lancio della Fibra. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vodafone, super offerta di maggio: prezzo imbattibile, chi può attivarla C’è da precisare che l’operatore non creerà la rete da zero. È già stato siglato, infatti, un contratto con ...