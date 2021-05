IL POMERIGGIO ESTIVO DI CANALE 5: MR. WRONG E LOVE IS IN THE AIR (PROMO SPECIALE) (Di martedì 18 maggio 2021) “Il POMERIGGIO di CANALE 5 si illumina di emozioni”, così recita il PROMO SPECIALE preparato da Mediaset per annunciare le due nuove soap turche che da lunedì 31 maggio prenderanno il posto di Uomini e Donne (pausa estiva) e DayDreamer (gran finale) che si congedano venerdì 28 maggio. Niente paura per i milioni di affezionati alle soap made in Turkey perché Can Yaman scalderà l’estate di CANALE 5 con Mr. WRONG – Lezioni d’Amore. E non sarà il solo bellissimo ad illuminare il POMERIGGIO televisivo. Kerem Bürsin è infatti il protagonista con la splendida Hande Erçel di LOVE is in the Air. Mr. WRONG si conclude in estate mentre LOVE is in the Air dovrebbe diventare la nuova soap del POMERIGGIO di ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 18 maggio 2021) “Ildi5 si illumina di emozioni”, così recita ilpreparato da Mediaset per annunciare le due nuove soap turche che da lunedì 31 maggio prenderanno il posto di Uomini e Donne (pausa estiva) e DayDreamer (gran finale) che si congedano venerdì 28 maggio. Niente paura per i milioni di affezionati alle soap made in Turkey perché Can Yaman scalderà l’estate di5 con Mr.– Lezioni d’Amore. E non sarà il solo bellissimo ad illuminare iltelevisivo. Kerem Bürsin è infatti il protagonista con la splendida Hande Erçel diis in the Air. Mr.si conclude in estate mentreis in the Air dovrebbe diventare la nuova soap deldi ...

