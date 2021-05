Il debito | Schauble e noi | l' esame di coscienza non deve farlo solo l’Italia

(Di martedì 18 maggio 2021) Dobbiamo un ringraziamento a Wolfgangper averci svegliato dal sonno della pandemia. Il suo lungo intervento, pubblicato sul Sole 24 Ore il 14 maggio, è un sasso lanciato nello stagno, un richiamo alla realtà che “buca” la bolla del Patto di stabilità sospeso e del Next Generation Eu in cui ancora ci stiamo cullando.ci ha ricordato chi siamo: i nostri antichi mali, la realtà che tornerà a presentarci il conto dopo l’emergenza. In fondo, le parole disono un segno di ritorno alla normalità, che però non è rassicurante. Sono anche un gesto irrituale, posto com’è lontano dalle sedi istituzionali in cui discussioni di questa importanza si svolgono. Il presidente del Bundestag ha preso carta e penna per rivolgersi direttamente al nostro premier Mario Draghi e proporgli una vecchia ricetta, quella di un rigore ...

