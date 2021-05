Il Csm come Gaza (Di martedì 18 maggio 2021) Se si usasse anche qui il criterio di radere al suolo il palazzo dove qualcuno opera illegalmente usando come scudo qualcun altro, pur di farsi i cazzi propri ma causare disastri a civili innocenti, ti viene allora il tremendo sospetto che il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe stare permanentemente in campeggio. Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Se si usasse anche qui il criterio di radere al suolo il palazzo dove qualcuno opera illegalmente usandoscudo qualcun altro, pur di farsi i cazzi propri ma causare disastri a civili innocenti, ti viene allora il tremendo sospetto che il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe stare permanentemente in campeggio.

ilriformista : Amara viene sentito tra novembre e dicembre. Come mai la procura di Milano aspetta maggio di quest'anno per le prim…

Ultime Notizie dalla rete : Csm come Ardita assolve la segretaria. "Non è lei il corvo del Csm" Solo che, dettaglio imbarazzante, Davigo e Ardita erano come fratelli e insieme avevano fondato la ... "Quando ha lasciato il Csm per limiti anagrafici - spiega ora Ardita al Giornale - io e Davigo non ...

Palamara, eseguita ispezione sul server con le intercettazioni del trojan: attesa per la relazione della Polizia postale Una versione che - come ha raccontato il Fatto Quotidiano - è diversa rispetto a quella data nel luglio scorso dinanzi al Csm. In quell'occasione Bianchi aveva spiegato il funzionamento del trojan ...

Riforma del Csm: come cambiare l’organo di autogoverno della magistratura dopo gli scandali Il Riformista Riforma giustizia, è fattibile Domanda. La riforma della giustizia, per la politica italiana, è materia incandescente. La ministra Cartabia ha messo con le spalle al muro gli esponenti della maggioranza, ricordando che entro la fin ...

La riforma della giustizia è un'altra cosa È rimettere il potere giudiziario in equilibrio con le altre istituzioni democratiche e con le funzioni che gli assegna la Costituzione ...

