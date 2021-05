Il 28 giugno la deadline per l’iscrizione alla A Mercato estivo dal 1° luglio al 31 agosto

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 18 maggio 2021) Il Consiglio Figc ha approvato il manuale delle licenze nazionali per la prossima stagione sportiva che prevede il 28come termine perentorio per la presentazione della documentazione perai campionati. L’8èprevista la comunicazione dell’istruttoria ai Club e il 15sarà convocato il Consiglio Federale per eventuali ricorsi. Il Consiglio della Figc ha approvato i termini del tesseramento per la prossima stagione, che prevedono queste date per la campagna trasferimenti: 1– 312021 e 3 gennaio-31 gennaio 2022. Dal 24 maggio, inoltre, sarà possibile depositare accordi preliminari. Su proposta del presidente federale, è stato approvato il principio di una nuova norma che impone il blocco della campagna trasferimenti per le società di Serie A ...