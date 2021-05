Hockey Ghiaccio: Mondiali. Coach Ireland in isolamento'Amore e orgoglio' (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico scrive agli azzurri: "Sfida monumentale, daremo il massimo" MILANO - Fisicamente lontano, ma con i suoi ragazzi grazie alla tecnologia e alla voglia di incidere anche a distanza. In ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico scrive agli azzurri: "Sfida monumentale, daremo il massimo" MILANO - Fisicamente lontano, ma con i suoi ragazzi grazie alla tecnologia e alla voglia di incidere anche a distanza. In ...

Advertising

Romanito_21 : Queste parole dimostrano che Sconcerti capisce di calcio come io di hockey su ghiaccio - Giordan85377483 : RT @OA_Sport: #Hockey ghiaccio, la Nazionale è sbarcata a Riga, ancora assenti coach Ireland e e cinque giocatori - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, la Nazionale è sbarcata a Riga, ancora assenti coach Ireland e e cinque giocatori - AlatiGiulio : @dorinileonardo Credo che la Dea sia più solida del Milan e che la Juve sia in grado di battere il Bologna e andare… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Hockey su ghiaccio, i Mondiali Top Division cominciano in emergenza per l'Italia falcidiata dal Covid #hockey #16Maggio #ho… -