Gli atleti lanciano un appello per la riapertura degli impianti | nasce l' hashtag #salviamolepiscine

(Di martedì 18 maggio 2021) I campioni del nuoto hanno lanciato sui social l', unal governo per laal coperto, su cui ancora non è stata presa una decisione mettendoci ...

Advertising

FasaniAndrea71 : @CalcioFinanza Pensa te..........ne conosciamo una che non poteva finire neppure il campionato quest'anno avendo pa… - AdornatoAntonio : RT @Casti_F: Un contributo importante su @minuto78. Contiene: Baggio, Vicenza, calcio femminile, modi di raccontare il calcio, gli atleti e… - marysole77 : @Vale49132940 @annaascionefoto Quindi tutti gli atleti incidentati fanno il provino per il Grande Fratello??bha...E… - robertocescon : Domenica con gli atleti e gli amici dell’associazione #amicididiego. E poi, il terzo tempo… @ Conegliano - lazialeantifa : RT @Casti_F: Un contributo importante su @minuto78. Contiene: Baggio, Vicenza, calcio femminile, modi di raccontare il calcio, gli atleti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli atleti

NoiTV - La vostra televisione

Giornata positiva perazzurri agli Europei di nuoto in corso a Budapest. Tuttiimpegnati nelle batterie del mattino hanno superato il turno. La star del nuoto azzurro Gregorio Paltrinieri accede alla finale dei 1500, prevista domani pomeriggio, con il settimo tempo in ......il settore 'amatoriale' (diciamo così anche se sono considerata per legge anch'io un'atleta amatoriale) - ha scritto Federica Pellegrini su Instagram - sono fermi da quasi un anno e ovviamente...Lnd - Comitato Regionale Lombardia, Eni gas e luce e Corus hanno stipulato un accordo per promuovere la riqualificazione energetica e la valorizzazione delle strutture in proprietà o concessione alle ...Gli sport virtuali sono pronti all’approdo alle Olimpiadi. Tokyo 2021 o Parigi 2024? Questo è l'interrogativo. Ancora non si sa, ma sembra che manchi ...