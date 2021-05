Giovanni Galli | chi è l’ex portiere del Milan e Fiorentina

notizie_milan : Giovanni Galli: “Atalanta-Milan vale una finale” - TeleConsiglio : Lo scherzone di serata è per l’ex grande portiere Giovanni Galli (ed è uno scherzo assai piccante…), ma ce ne sarà… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Intervista a Giovanni #Galli 'A #Bergamo una finale, come Milan-Stella Rossa' - zazoomblog : “Le Iene” anticipazioni puntata 18 maggio: gli scherzi a Giovanni Galli e Marco Masini - #Iene” #anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Galli

Spesso ospite a La Zanzara e Le Iene, questa sera Max tornerà proprio davanti alle telecamere per uno scherzo che metterà in crisiquando scoprirà che la figlia è protagonista di un ...... grazie alla collaborazione con il teatro Sociale Delia Cajelli e il teatro SanBosco che, ... Alla presentazione era presenta anche l'assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno: "...18 maggio 2021 a. a. a. Marco Masini e Giovanni Galli sono stati le nuove vittime degli scherzi de Le Iene. Per un giorno Marco Masini ha vestito i panni da iena ritrovandosi in situazioni ad alta ten ...Sebastian Gazzarrini è l'inviato delle Iene che organizza scherzi ai vip: tra le sue vittime spiccano Tommaso Zorzi, Gianni ...