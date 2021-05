Advertising

RaiNews : #Reithera Giorgetti: Governo continuerà a sostenere vaccini in forme diverse #coronavirus - GiuliaGrilloM5S : Il Ministro #Giorgetti venga a riferire in #Parlamento della questione ReiThera e soprattutto degli esiti finora ra… - Chiara53371437 : RT @borghi_claudio: Sul corriere di domani intervista a Giorgetti con un FRANCAMENTE che dice molte cose... E che rispecchia quella discuss… - LaNotifica : Giorgetti: “Per la ristorazione il peggio è alle spalle” - CorriereCitta : Giorgetti: “Per la ristorazione il peggio è alle spalle” -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti Per

... Giancarlosollecitare un'azione a tutela delle imprese italiane e in difesa degli interessi nazionali, una richiesta a cui speriamo venga data risposta al più presto. Come è noto la ...Lo afferma il ministrolo Sviluppo Economico, Giancarlo, parlando del prossimo decreto Sostegni - bis in occasione della presentazione del rapporto sulla ristorazione 2020 di Fipe ...Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, annuncia una sorta di forfait per le attività chiuse da mesi, come le sale gioco e le discoteche, in occasione del varo del decreto Sostegni ...(Teleborsa) - La pandemia è il nemico numero uno che ha colpito la prima linea, cioè i pubblici esercizi. Si è espresso così il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo ...