Franco Battiato | la rivoluzione in musica

Leggi su panorama

(Di martedì 18 maggio 2021) Non lo ha mai capito nessuno fino in fondo. Per un motivo molto semplice: applicati a lui gli schemi convenzionali con cui si giudica un artista non hanno mai funzionato. In primis perché le sue opereli non sono riconducibili ad alcuno schema.le convenzioni le ha sempre rigettate, così come ha sempre rigettato con uno sguardo ironica compassione tutti quelli che per vari motivi si rivolgevano lui come un guru, un maestro che emanava luce. Non era esattamente tipo da farsi adularee il rispetto che si guadagnato nel corso degli anni stringendo intro a sé un pubblico sempre più vasto, lo ha ottenuto con lacon le suggestioni che riusciva a creare, contaminando generi, facendo incontrare sacro e profano, alto e ...