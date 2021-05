Franco Battiato | chi è | età | moglie | figli | causa morte

(Di martedì 18 maggio 2021)è stato un cantautore italiano di enorme successo, tra i più amati ed apprezzati. La notizia di oggi, martedì 18 maggio, è che è venuto a mancare all’età di 76 anni. Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa del maestro e numerosi sono i messaggi di cordoglio espressi sui social dai grandi artisti.: chi è?nasce a Ionia, in Sicilia, il 23 marzo 1945, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Oggi, martedì 18 maggio, il cantautore è venuto a mancare all’età di 76 anni.dopo aver conseguito la maturità al Liceo Scientifico di Acireale ed a seguito delladel padre, si trasferisce prima a Roma e poi a Milano. Appena arrivato nella città ...

rtl1025 : ?? Arriva la conferma della famiglia: Franco #Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza. I funerali a… - Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - aura93h : RT @chetempochefa: “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi #18maggio… - zizzo_zizzo : RT @Cinguetterai: Franco #Battiato ci ha lasciati nella settimana del festival musicale europeo. Lui che partecipò all’#Eurovision nel 1984… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

Francesco (per non confondersi con Guccini)resterà per molti un 'Centro di gravità permanente', come recita uno dei suoi brani più famosi. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella musica ..., il cantautore originario di Catania, è morto questa mattina, all'età di 76 anni. Era malato da tempo e si è spento nella sua residenza di Milo. Vera e propria icona musicale in ...Di quel clamoroso successo Battiato era allo stesso tempo lusingato, appagato, ma anche infastidito. Il titolo diceva già tutto di quello che era diventato Battiato, ovvero un cantautore che sceglieva ...Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ricorda la figura di Franco Battiato, il ...