Formazione continua, nel post Covid le aziende investono su digitale e benessere dei lavoratori (Di martedì 18 maggio 2021) Il protrarsi dell'emergenza pandemica e la conseguente crisi che ha investito il sistema economico e produttivo italiano hanno imposto alle imprese italiane di reagire all'insegna dell'innovazione e della digitalizzazione. Appare quindi quantomai fondamentale, in questo particolare momento storico, mantenere elevati standard di qualità all'interno delle aziende anche attraverso la Formazione continua del personale, addetti e figure manageriali. La Fondazione EFP Sacra Famiglia propone alle aziende aventi unità produttive o sedi in Lombardia corsi completamente gratuiti, in quanto possono essere finanziati da voucher formativi di Regione Lombardia che coprono interamente il costo per i dipendenti. Sono 10 i corsi della Fondazione presenti nel catalogo regionale: accanto a quelli più trasversali, ...

