Fondazione Banco di Napoli, nel 2020 disavanzo ridotto dell’80%. In 2 anni patrimonio tornato ai valori pre-crisi (Di martedì 18 maggio 2021) Prosegue l’attività di trasparenza e di recupero patrimoniale della Fondazione Banco di Napoli. “Nell’anno caratterizzato dalla diffusione globale del virus con effetti devastanti per l’economia e per le fasce sociali fragili – si legge in una nota -, l’Ente di via dei Tribunali ha intensificato le iniziative di contrasto alla povertà con la distribuzione di migliaia di pacchi alimentari, l’attivazione di uno sportello di consulenza gratuita per le persone gravate da troppi debiti e l’apertura di un conto corrente per raccogliere fondi di beneficenza. Per rendere più efficaace l’azione ha rafforzato le attività di contenimento dei costi e di recupero del valore del patrimonio, così da tornare ad esercitare lo storico ruolo di riferimento per le comunità meridionali”. I numeri I numeri certificano i risultati raggiunti ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) Prosegue l’attività di trasparenza e di recupero patrimoniale delladi. “Nell’anno caratterizzato dalla diffusione globale del virus con effetti devastanti per l’economia e per le fasce sociali fragili – si legge in una nota -, l’Ente di via dei Tribunali ha intensificato le iniziative di contrasto alla povertà con la distribuzione di migliaia di pacchi alimentari, l’attivazione di uno sportello di consulenza gratuita per le persone gravate da troppi debiti e l’apertura di un conto corrente per raccogliere fondi di beneficenza. Per rendere più efficaace l’azione ha rafforzato le attività di contenimento dei costi e di recupero del valore del, così da tornare ad esercitare lo storico ruolo di riferimento per le comunità meridionali”. I numeri I numeri certificano i risultati raggiunti ...

