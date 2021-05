Fai il bullo sul bus? Scatta la curiosa punizione (Di martedì 18 maggio 2021) L'iniziativa del comune di Montebelluna introduce una sanzione alternativa alla sospensione dal servizio di trasporto scolastico Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 maggio 2021) L'iniziativa del comune di Montebelluna introduce una sanzione alternativa alla sospensione dal servizio di trasporto scolastico

Ultime Notizie dalla rete : Fai bullo Fai il bullo sul bus? Scatta la curiosa "punizione" Un mese di allenamento con la squadra del Montebelluna Rugby Junior : in questo modo i bulli che molestano i conducenti di bus o semplicemente gli altri passeggeri potranno evitare la sospensione dal ...

Fai il bullo sul bus? Scatta la curiosa "punizione" il Giornale Il branco del sabato sera In 20 contro una disabile a Roma. E nel resto d'Italia un susseguirsi di pestaggi e aggressioni. Mentre il Paese riapre, gli adolescenti fanno i conti con un anno di pandemia. E gli psicologi lanciano ...

Fai il bullo sul bus? Paghi con la sospensione oppure vieni a giocare a rugby per un mese, così ti passa Singolare iniziativa a Montebelluna per arginare in maniera educativa i comportamenti scorretti dei ragazzini: «Sanzione educativa, se altre associazioni sportive vogliono aggregarsi, c’è spazio per t ...

