Energia | accordo Enel Green Power ed ENEA per impianto-pilota agrivoltaico

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –edhanno firmato unper la sperimentazione di una tecnologia innovativa che abbina la produzione dielettrica da fotovoltaico alla coltura di microalghe. Presso il Centro ricerchedi Portici, verrà realizzato unper lo studio e la dimostrazione dell’integrabilità delle due tecnologie solare e microalgale e, in parallelo, verrà effettuata un’analisi di scalabilità per applicazioni su unfotovoltaico di grandi dimensioni. La sperimentazione prevede la coltivazione di microalghe ad elevato valore commerciale (tra 100 e 200 euro al chilogrammo) con un sistema di coltura completamente integrato con l’fotovoltaico. I ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Energia accordo

Borsa Italiana

... impegnandosi nello stipulare accordi e nello sviluppare proposte come l'di Parigi , il ... per non parlare delle migliaia di kilowatt dielettrica e termica necessari alla costruzione ...Enel Green Power ed ENEA hanno firmato unper la sperimentazione di una tecnologia innovativa che abbina la produzione dielettrica da fotovoltaico alla coltura di microalghe. Presso il Centro ricerche ENEA di Portici, verrà ...Lnd - Comitato Regionale Lombardia, Eni gas e luce e Corus hanno stipulato un accordo per promuovere la riqualificazione energetica e la valorizzazione delle strutture in proprietà o concessione alle ...Enel Green Power ed ENEA hanno firmato un accordo per la sperimentazione di una tecnologia innovativa che abbina la produzione di energia ...