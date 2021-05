"E' ancora università o la Cina di Mao?". Parla il professore Bassani, sospeso dalla Statale (Di martedì 18 maggio 2021) La storia è questa. C’è un professore della Statale di Milano che sul suo profilo Facebook condivide una vignetta stupida. Si chiama Marco Bassani e insegna Storia delle dottrine politiche. Accade a novembre. Il meme riguarda la vicepresidente degli Usa, Kamala Harris. La didascalia recitava così: “Se vai a letto con un uomo giusto puoi diventare la vicepresidente degli Stati Uniti”. professore, a lei fa sorridere? “L’ho vista. L’ho condivisa. Ho sbagliato. Non è il mio pensiero. Ho abbassato la guardia. Me ne scuso. L’ho fatto. L’ho cancellata poche ore dopo. Ma quello che è seguito va oltre”. E’ seguito un procedimento disciplinare che ha portato, venerdì scorso, a decidere la sospensione del suo stipendio per tutto il mese di giugno. In pratica, per quel mese, Bassani non è un ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) La storia è questa. C’è undelladi Milano che sul suo profilo Facebook condivide una vignetta stupida. Si chiama Marcoe insegna Storia delle dottrine politiche. Accade a novembre. Il meme riguarda la vicepresidente degli Usa, Kamala Harris. La didascalia recitava così: “Se vai a letto con un uomo giusto puoi diventare la vicepresidente degli Stati Uniti”., a lei fa sorridere? “L’ho vista. L’ho condivisa. Ho sbagliato. Non è il mio pensiero. Ho abbassato la guardia. Me ne scuso. L’ho fatto. L’ho cancellata poche ore dopo. Ma quello che è seguito va oltre”. E’ seguito un procedimento disciplinare che ha portato, venerdì scorso, a decidere la sospensione del suo stipendio per tutto il mese di giugno. In pratica, per quel mese,non è un ...

Advertising

piangoaltecno : No. I miei sono molto più grandi rispetto a quelli dei miei coetanei. Avrebbero voluto, e ci hanno sofferto molto,… - ifioridimarte : Cioè magari non sembra chissà cosa perché su Twitter e in università vomito arcobaleni e fiori, però non avevo anco… - antoniodes85 : @simocer81 @LucaBellinzona @Jack3374529642 @flayawa @Entreri41 Sono i mostri creati da alcune università dove inseg… - not4ro : @onevoicetosing @Andrea0606061 @danieledv79 @AndreaSpanu6 @RaffaelePizzati Solo i boccaloni usano i cfu a scelta pe… - Rainbow_Uapa : RT @Nicola_Bressi: Ho iniziato a insegnare educazione ambientale nelle scuole (da elementari a superiori) che ancora ero all'università. Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : ancora università Cure proibite, per lanciare i vaccini: spiegata la strage ... visto che ai medici di famiglia non è ancora stato affidato un protocollo idoneo. Attenzione: si ... Niente da fare nemmeno per Elena Campione dell'università romana di Tor Vergata, che ha scoperto i ...

Germania, liberali contro verdi I liberali sono a fianco di Israele senza esitazioni, i verdi si spaccano, mentre ancora domenica ... perché la sua biografia viene di continuo corretta? Il titolo di studio all'università di Amburgo ...

Università di Parma: 96 corsi di studio nell’offerta formativa 2021-22 La Repubblica ... visto che ai medici di famiglia non èstato affidato un protocollo idoneo. Attenzione: si ... Niente da fare nemmeno per Elena Campione dell'romana di Tor Vergata, che ha scoperto i ...I liberali sono a fianco di Israele senza esitazioni, i verdi si spaccano, mentredomenica ... perché la sua biografia viene di continuo corretta? Il titolo di studio all'di Amburgo ...