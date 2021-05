Distorsione al ginocchio per Bonucci. Salterà la finale contro l’Atalanta (Di martedì 18 maggio 2021) Come annunciato da Pirlo in conferenza stampa, Leonardo Bonucci non sarà della partita nella finale di Coppa Italia di domani contro l’Atalanta. Il difensore bianconero, stando a quanto detto dall’allenatore, ha avuto una Distorsione al ginocchio che lo terrà quindi ai box. finale di stagione complicato dunque per la compagine bianconera che deve rinunciare al suo difensore per queste ultime uscite stagionali. Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021) Come annunciato da Pirlo in conferenza stampa, Leonardonon sarà della partita nelladi Coppa Italia di domani. Il difensore bianconero, stando a quanto detto dall’allenatore, ha avuto unaalche lo terrà quindi ai box.di stagione complicato dunque per la compagine bianconera che deve rinunciare al suo difensore per queste ultime uscite stagionali.

