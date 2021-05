Dalla Turchia sono sicuri: “Enzo Roco sarà un nuovo calciatore del Napoli, accordo raggiunto”. Il profilo (Di martedì 18 maggio 2021) Dalla Turchia sono sicuri: Enzo Roco sarà un nuovo calciatore del Napoli. Secondo quanto riferito dal collega turco Volkan Demir della redazione di A Spor, il Napoli ha messo gli occhi sul difensore cileno e sarebbe ad un passo dall’acquisto, al punto tale che lo stesso Roco sarebbe pronto a volare nelle prossime ore verso l’Italia. Il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con Enzo Roco, difensore esperto classe 1992 del Karagumruk, club turco che ha chiuso il campionato di Super Lig all’ottavo posto con 60 punti – dove militano anche gli italiani Borini e Bertolacci, oltre a vecchie conoscenze come ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021)undel. Secondo quanto riferito dal collega turco Volkan Demir della redazione di A Spor, ilha messo gli occhi sul difensore cileno e sarebbe ad un passo dall’acquisto, al punto tale che lo stessosarebbe pronto a volare nelle prossime ore verso l’Italia. Ilavrebbel’con, difensore esperto classe 1992 del Karagumruk, club turco che ha chiuso il campionato di Super Lig all’ottavo posto con 60 punti – dove militano anche gli italiani Borini e Bertolacci, oltre a vecchie conoscenze come ...

