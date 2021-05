Crisanti e Galli non hanno mai parlato di «terapie intensive piene» come conseguenza degli «assembramenti del 25 aprile»

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Lo scontro tra Scanzi e Guida Bardi: 'Ma chi cavolo è lei per dire a Galli e Crisanti quando devono par… - borghi_claudio : Mi pare di vedere Speranza al telefono dal bunker... PRESTO! qui vedono che i contagi scendono! mandate più Galli… - LegaSalvini : E ADESSO CHI GLIELO DICE A GALLI E CRISANTI? - trebbs75 : RT @LaVeritaWeb: Fondazione Kessler: «Con il decreto 26 aprile, fino a 1.300 vittime al giorno». Massimo Galli: «Rischio calcolato male». A… - todorov_denis : RT @LaVeritaWeb: Fondazione Kessler: «Con il decreto 26 aprile, fino a 1.300 vittime al giorno». Massimo Galli: «Rischio calcolato male». A… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Galli

Tecnica della Scuola

"Io spero chee non solo loro continuino a parlare. Credo che abbiano aiutato tantissimo la popolazione. Credo che se qualcuno debba nascondersi nei prossimi mesi magari debba essere ...Alessandro Rico per 'la Verità' massimova in silenzio stampa 9 Fondazione Kessler: con le riaperture del 26 aprile, avremo tra 300 e 1.300 morti al giorno. Andrea: le vittime saranno 500 - 600 al giorno, spireranno 'in ...Duro botta e risposta da Lilli Gruber. "Consiglierei a Guida Bardi di non parlare di epidemiologia o virologia perché non ne sa una beata mazza", attacca Scanzi. E Guida Bardi: "Lei non è abituato a f ...Alessandro Rico per "la Verità" massimo galli va in silenzio stampa 9 Fondazione Kessler: con le riaperture del 26 aprile, avremo tra 300 e 1.300 morti al giorno. Andrea Crisanti: le vittime saranno 5 ...