Covid: si dimette un'infermiera che assistette Boris Johson (Di martedì 18 maggio 2021) Un'infermiera che si era presa cura del premier britannico Boris Johnson, durante il suo ricovero l'anno scorso per il Covid - 19, ha presentato le sue dimissioni, protestando così per la "mancanza di rispetto" mostrata a suo dire dal governo nei confronti dello Nhs, il sistema sanitario nazionale, e degli operatori sanitari.

Coronavirus in India, si dimette il virologo che studiava la variante. I dissidi con il governo Modi ... Jameel ha scritto sul New York Times che l'India avrebbe dovuto aumentare i test e iniziare a isolare le persone infette per contenere la seconda devastante epidemia di COVID - 19 del paese. Il suo ...

Covid: si dimette un'infermiera che assistette Boris Johson - Europa ANSA Nuova Europa Covid: si dimette un'infermiera che assistette Boris Johson (ANSA) - ROMA, 18 MAG - Un'infermiera che si era presa cura del premier britannico Boris Johnson, durante il suo ricovero l'anno scorso per il Covid-19, ha presentato le sue dimissioni, protestando così per la "mancanza di rispetto" mostrata a suo dire dal governo nei confronti dello Nhs, il sistema sanitario nazionale, e degli operatori sanitari.

