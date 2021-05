Covid, oggi 4.452 casi e 201 morti: il bollettino del 18 maggio (Di martedì 18 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 18 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 4.452 Decessi: 201 Tamponi effettuati: 262.864 Terapie intensive: -65 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 315.308 casi totali: 4.167.025 Decessi: 124.497 Guariti: 3.727.220 In Italia oggi, martedì 18 maggio 2021, si registrano 4.452 nuovi positivi e 201 morti. Ieri c’erano stati 3.455 nuovi casi e 140 morti. In totale sono stati effettuati 262.864 tamponi (ieri erano stati 118.924). Il tasso di positività è all’1,7%, rispetto al 2,9 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 315.308 (-7.583). Il bilancio delle vittime ammonta ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021)ITALIA, ILDI182021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 4.452 Decessi: 201 Tamponi effettuati: 262.864 Terapie intensive: -65 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 315.308totali: 4.167.025 Decessi: 124.497 Guariti: 3.727.220 In Italia, martedì 182021, si registrano 4.452 nuovi positivi e 201. Ieri c’erano stati 3.455 nuovie 140. In totale sono stati effettuati 262.864 tamponi (ieri erano stati 118.924). Il tasso di positività è all’1,7%, rispetto al 2,9 per cento di ieri. Le persone attualmente positive alsono 315.308 (-7.583). Il bilancio delle vittime ammonta ...

Advertising

LegaSalvini : ++ L'OSPEDALE FIERA MILANO - TANTO CRITICATO COME INUTILE SPRECO DALLA SINISTRA - HA SALVATO TANTISSIME VITE E OGGI… - GiovanniToti : Parte oggi al @SanMartino_Ge di Genova, primo ospedale in Italia e in Europa, la sperimentazione dello spray nasale… - franzrusso : Prende il via la seconda parte della #NutanixWeek di oggi #18maggio con la tavola rotonda su #remoteworking e Covid… - AlMaran83 : RT @amassone: A causa dei bombardamenti israeliani, a Gaza oggi non c’è piú un singolo laboratorio che faccia test per il Covid–19. - primogiornale : La lettera, che rappresenta una bella notizia sul fronte della lotta al Covid 19, è stata inviata oggi dal responsa… -