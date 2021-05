Coronavirus Lazio | «Continua la frenata del virus | dati tra i migliori degli ultimi sette mesi»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 maggio 2021)ladell’epidemia da Covid-19 con tutti i numeri in diminuzione. Meno casi, ricoveri, terapie intensive e decessi. In particolare nella giornata di oggi (rispetto alle 24 ore precedenti) su oltre 11mila tamponi nel(+915) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 348 nuovi casi positivi (-40). I decessi sono 14 (-3), i ricoverati sono 1519 (-44) mentre i guariti 1023. Il dato delle terapie intensive riporta 216 anche qui con un calo di 19 unità. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% i casi a Roma città sono a quota 204.la, tra i», ...