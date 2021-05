Concorsone | Sommese | Approvata mozione in Consiglio regionale | mio impegno per giovani meritevoli della Campania

(Di martedì 18 maggio 2021) “Oggi è stata una giornata molto intensa e al tempo stesso positiva in. Abbiamo approvato unaall’unanimità dei presenti con lo stesso spirito che ha contraddistinto il lavoro delin questo ultimo periodo, cioè quello di stare al fianco dei tantinostra regione”. Lo scrive su Facebook il presidentePrima Commissione permanente del, GiuseppeL'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Concorsone Sommese

Il Denaro

Qualora non fosse ritenuta esaustiva la validità della prova di project work come test unico per la conclusione della formazione - continua- si apra un confronto immediato con il Governo sul ..."Vista l'impossibilità di una semplificazione totale della procedura - ha detto- sarà inviata una proposta di risoluzione al presidente De Luca affinché apra un confronto immediato con il ..."Ho appena inviato una nota al presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, con la quale ho chiesto di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare una mozio ...