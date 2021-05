CONAD, Pugliese: “Riapertura centri commerciali prima luce in fondo tunnel della pandemia” (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – “La decisione della Cabina di Regia del Governo di consentire la ripresa delle attività nei centri commerciali durante i weekend e nei giorni festivi mi auguro sia la prima luce che ci fa intravedere la fine del tunnel in cui la pandemia ha fatto precipitare gli operatori del libero servizio e del commercio”. È quanto ha dichiarato Francesco Pugliese, amministratore delegato di CONAD, insegna della GDO che conta 16 miliardi di fatturato, oltre 3mila punti vendita e 65mila collaboratori. “Per mesi – ha proseguito Pugliese – abbiamo lavorato, insieme a tutte le componenti del comparto, per segnalare al Governo l’impegno per la sicurezza degli operatori dei centri ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – “La decisioneCabina di Regia del Governo di consentire la ripresa delle attività neidurante i weekend e nei giorni festivi mi auguro sia lache ci fa intravedere la fine delin cui laha fatto precipitare gli operatori del libero servizio e del commercio”. È quanto ha dichiarato Francesco, amministratore delegato di, insegnaGDO che conta 16 miliardi di fatturato, oltre 3mila punti vendita e 65mila collaboratori. “Per mesi – ha proseguito– abbiamo lavorato, insieme a tutte le componenti del comparto, per segnalare al Governo l’impegno per la sicurezza degli operatori dei...

Advertising

sassi_mario : RT @RepubblicaAF: Francesco Pugliese: “Riapertura dei centri: la prima luce in fondo al tunnel della pandemia” - RepubblicaAF : Francesco Pugliese: “Riapertura dei centri: la prima luce in fondo al tunnel della pandemia”… - fpugliese_conad : La logistica deve essere una faccenda in cima alle nostre agende. Il #PNRR è un’opportunità. Non sprechiamola. -