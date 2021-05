Chiamami ancora amore replica ultima puntata su Rai Premium e in streaming Quando rivedere il finale in tv

Advertising

24Trends_Italia : 1. Franco Battiato - 2mln+ 2. Ariana Grande - 20mille+ 3. Ronaldo - 20mille+ 4. Isolde - 10mille+ 5. Giulia De Lell… - Luca_zone : RT @davidemaggio: #AscoltiTV di ieri, lunedì 17 Maggio 2021. Chiamami Ancora Amore chiude a 3,7 milioni (16.5%), l’Isola sotto i 3 mln (1… - FraLauricella : #AscoltiTv Chiamami Ancora Amore chiude a 3,7 milioni (16.5%), l’#Isola sotto i 3 milioni (18.7%). #tzvip - Teleblogmag : Non ci sono grandi risultati da segnalare per le ammiraglie, benissimo invece #report su Rai tre. #Ascoltitv Iscri… - infoitcultura : Ascolti tv, 17 maggio: Chiamami ancora amore (finale), Isola dei Famosi -

Ascolti tv Numeri altalenanti per il reality di Ilary Blasi. La serie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati chiude senza boom Pubblicato su 18 Maggio 2021 L'ultima puntata diAmore è riuscita a vincere su L'Isola dei Famosi. Come riportano gli ascolti tv di ieri, lunedì 17 maggio 2021, a guardare Rai1 sono stati 3.719.000 telespettatori pari al 16,5% DI ...Ascolti Tv 13 maggio 2021 . In prima serata su Rai1 l'ultima puntata della fictionAmore è stata seguita da una media di 3.719.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 L'Isola dei Famosi ha raggiunto la media di 2.994.000 e il 18,7% (19,4% sul pubblico ...Spread the love Home ' News ' Come finisce Chiamami ancora amore su Rai 1? Pubblicato il 18 Maggio 2021 da Silvia Di Gregorio Menù 1 Come finisce Chiamami ancora amore? 2 Chiamami ancora amore trama..Strano, mai straniero. Nei villaggi di frontiera lo guardavamo passare, lo guardavamo danzare come un derviscio e superare le formidabili correnti gravitazionali che tenevano separata la musica pop e ...