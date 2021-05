Champions, il gesto di Mansour: lo sceicco paga la finale ai tifosi del City (Di martedì 18 maggio 2021) Il ricco proprietario del Manchester City ha deciso di pagare la trasferta dei tifosi a Porto per la finale di Champions League Trasferta offerta dal presidente. Per i tifosi del Manchester City è questa la bella notizia in vista della finale di Champions League contro il Chelsea a Porto. Lo sceicco Mansour, proprietario dei citizens, ha infatti deciso di pagare la trasferta al Do Dragao a tutti i tifosi della squadra inglese. Una decisione dettata sia dall’importanza storica dell’evento, si tratta infatti della prima finale di Champions per la squadra di Guardiola, ma anche dal momento così delicato per molti dal punto di ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Il ricco proprietario del Manchesterha deciso dire la trasferta deia Porto per ladiLeague Trasferta offerta dal presidente. Per idel Manchesterè questa la bella notizia in vista delladiLeague contro il Chelsea a Porto. Lo, proprietario dei citizens, ha infatti deciso dire la trasferta al Do Dragao a tutti idella squadra inglese. Una decisione dettata sia dall’importanza storica dell’evento, si tratta infatti della primadiper la squadra di Guardiola, ma anche dal momento così delicato per molti dal punto di ...

