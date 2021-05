Benzema convocato per Euro 2021: colpo di scena in Francia (Di martedì 18 maggio 2021) La stampa francese ha rilanciato la possibilità che l’attaccante del Real Madrid torni in Nazionale. Occhi puntati anche su Theo Hernandez del Milan Manca ormai pochissimo all’inizio degli Europei e i vari ct delle Nazionali sono al lavoro per decidere quali giocatori convocare. In merito a questo dalla Francia oggi sono arrivate notizie clamorose che riguardano la nazionale di Deschamps. Il quotidiano Le Parisien ha infatti lanciato la notizia su un possibile ritorno tra le file dei transalpini di Karim Benzema. Per il momento non c’è nessuna ufficialità ma la cosa sicuramente ha fatto gioire i tifosi dei blues. Benzema ha giocato l’ultima gara con la Francia nel 2015 e da allora mai una presenza con la Nazionale. Escluso dagli fuori dagli Europei del 2016 e , fuori anche dai ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) La stampa francese ha rilanciato la possibilità che l’attaccante del Real Madrid torni in Nazionale. Occhi puntati anche su Theo Hernandez del Milan Manca ormai pochissimo all’inizio deglipei e i vari ct delle Nazionali sono al lavoro per decidere quali giocatori convocare. In merito a questo dallaoggi sono arrivate notizie clamorose che riguardano la nazionale di Deschamps. Il quotidiano Le Parisien ha infatti lanciato la notizia su un possibile ritorno tra le file dei transalpini di Karim. Per il momento non c’è nessuna ufficialità ma la cosa sicuramente ha fatto gioire i tifosi dei blues.ha giocato l’ultima gara con lanel 2015 e da allora mai una presenza con la Nazionale. Escluso dagli fuori daglipei del 2016 e , fuori anche dai ...

