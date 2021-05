ATA terza fascia, qualifiche OSA e OSS: se ne valutano due. Un punto per ognuna (Di martedì 18 maggio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: in base alla compilazione della domanda e al modo in cui è stata impostata la domanda, sarà possibile far valutare un punto ciascuna le qualifiche OSA e OSS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Graduatorie ATA: in base alla compilazione della domanda e al modo in cui è stata impostata la domanda, sarà possibile far valutare unciascuna leOSA e OSS. L'articolo .

