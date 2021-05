Assunzioni scuola: dal Patto per l’Istruzione fino a 15.000 posti (Di martedì 18 maggio 2021) Si apre un nuovo spiraglio per le Assunzioni nel mondo della scuola, Assunzioni che dovrebbero rispondere alla richiesta di stabilizzazione dei precari, così come annunciato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, per rispondere a una questione endemica del sistema scolastico che affligge l’intero territorio italiano. Il Patto per la scuola dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni, con la previsione di circa 15.000 Assunzioni, ridimensionate rispetto alle ipotesi precedenti, anche a causa del calo demografico previsto per i prossimi anni nel nostro Paese. I posti in questione verranno in parte presi dai posti vacanti del concorso straordinario scuola 2020, si parla di circa 7.000 posti a fronte ... Leggi su leggioggi (Di martedì 18 maggio 2021) Si apre un nuovo spiraglio per lenel mondo dellache dovrebbero rispondere alla richiesta di stabilizzazione dei precari, così come annunciato dal Ministro delPatrizio Bianchi, per rispondere a una questione endemica del sistema scolastico che affligge l’intero territorio italiano. Ilper ladovrebbe chiudersi nei prossimi giorni, con la previsione di circa 15.000, ridimensionate rispetto alle ipotesi precedenti, anche a causa del calo demografico previsto per i prossimi anni nel nostro Paese. Iin questione verranno in parte presi daivacanti del concorso straordinario2020, si parla di circa 7.000a fronte ...

