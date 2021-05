Anche a Livorno quattro dosi di Pfizer invece di una | 60enne vaccinata “in buone condizioni” secondo l’Asl

(Di martedì 18 maggio 2021) Un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino, consomministratedi una. L’errore, che appare simile a quello avvenuto a Massa dieci giorni fa ai danni di una 23enne – si è verificato ieri all’hub vaccinale dial Modigliani Forum. A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla Asl, una donna sessantenne: sarebbe indi salute si spiega dalla Azienda sanitaria che ha convocato una conferenza stampa alle 12.30 su quanto avvenuto. Un caso analogo si è verificato sempre in Toscana, a Massa, il 9 maggio: allora era stata una 23enne a ricevere 4di. Oggi la madre della studentessa in una intervista al Corriere della Sera ha raccontato che la figlia non sembra in ...

