Amici 20, Deddy conquista un nuovo disco d'oro

Per molti è il grande escluso dalla finalissima di Amici 20 e ora Deddy è al centro dell'attenzione mediatica per un importante traguardo appena raggiunto, dopo l'ultima puntata del talent. Si tratta del secondo disco d'oro che il 18enne ha raggiunto con le vendite conseguite con gli inediti lanciati nella celebre scuola di Maria De Filippi. Un nuovo risultato importante per il barbiere 18enne, che ha studiato da autodidatta prima di coronare il sogno di fare musica al talent-show. Nel frattempo Deddy si è aperto ai fan in un primo botta e risposta con loro via social, non appena tornato a casa.

WARNERMUSICIT : L'attesa è finita! 'Il cielo contromano' il primo EP di Deddy, finalista di Amici, fuori ora! Scegli la tua vers… - flyjawayy : RT @Quellochetutti1: È la prima volta in tanti anni di Amici che vedo una vincitrice condividere il successo dei suoi compagni: Giulia post… - sonoabete : RT @Quellochetutti1: È la prima volta in tanti anni di Amici che vedo una vincitrice condividere il successo dei suoi compagni: Giulia post… - MrsRossi99 : RT @Quellochetutti1: È la prima volta in tanti anni di Amici che vedo una vincitrice condividere il successo dei suoi compagni: Giulia post… - Debbie_Bell : RT @Quellochetutti1: È la prima volta in tanti anni di Amici che vedo una vincitrice condividere il successo dei suoi compagni: Giulia post… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Deddy Deddy: "Grazie a "Amici" ho aiutato le persone a inseguire i propri sogni" Alessandro Alicandri Detto, fatto. A volte nella vita serve solo avere voglia di sognare e la tenacia per trasformare quei sogni in realtà. Così Deddy, appena uscito da Amici, ha dato vita a uno dei primi firmacopie in assoluto post pandemia (com'è chiaro, in tutta sicurezza) e lo ha fatto in uno dei luoghi più belli di Milano, la Mondadori ...

Amici 20, Aka7even su Martina Miliddi: 'Questione chiusa' Deddy e Rosa Di Grazia esplode il gossip subito dopo la finale di Amici 20 Pubblicato il 17 - 05 - 2021 alle ore 20:46. Ultima modifica il 17 - 05 - 2021 alle ore 20:46 /

