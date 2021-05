Alfa Romeo - Una Giulia su misura per il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 maggio 2021) Dopo alcuni anni di "gazzelle" straniere, si rinnova il sodalizio tra ie la Casa del Biscione: è stata infatti consegnata oggi, nel Centro Stiledi Torino, la2.0 Turbo 200 CV AT8 destinata aldell'Arma per il controllo del territorio. Ne arriveranno 1.770 esemplari. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Stellantis, John Elkann, il comandante generale dell'Arma deiTeo Luzi e il ceo del Brand, Jean-Philippe Imparato. La, così chiamata per il suo impiego in divisa, è la prima di una flotta di 1.770 esemplari che vestiranno la livrea istituzionale dell'Arma. Su...