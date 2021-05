AISLA | Fulvia Massimelli è il nuovo presidente 18 Maggio 2021

(Di martedì 18 maggio 2021). Il Consiglio Direttivo si batterà per rendere concrete le buone pratiche assistenziali e mettere in campo ogni strumento utile alla ricerca scientifica di eccellenza sulla SLA L’Assemblea Nazionale dei Soci, ha eletto il Consiglio Direttivo Nazionale che guiderà nei prossimi tre anni, l’Associazione Italiana che da 38 anni si occupa della tutela, ricerca e assistenza delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica.è ildi. Volontaria dell’associazione dal 1999,succede a Massimo Mauro ed è la primadonna nella storia dell’ente. “Emozionata e consapevole della grande responsabilità e della fiducia che mi sono state accordate, credo di poter dire che ...

DA ARISLA AUGURI ALLA NEO PRESIDENTE DIONLUS "Auguri di buon lavoro alla Dott.ssaMassimelli per il suo nuovo incarico alla presidenza diOnlus, tra i soci fondatori di AriSLA " ...Sabato si è svolta l'assemblea nazionale, che ha portato alla elezione del nuovo consiglio direttivo.Massimelli succede a Massimo Mauro. I neo - eletti guideranno l'dal 2021 al 2024, triennio significativo perché vedrà la celebrazione dei 40 anni di attività dell'associazioneLa SLA è una grave malattia neurodegenerativa che solo in Italia interessa circa 6000 persone e di cui non esiste una terapia efficace.Si è da poco chiuso il Bando 2021 di Fondazione AriSLA destinato al finanziamento di nuovi progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, grave malattia neurodegenerativa che solo in Italia ...