Zuppa di Porro del 17 maggio 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Zuppa di Porro. I tic del giornale unico del virus. Titolo corsera: Il Coprifuoco sarà eliminato. Grazie della concessione, sono 192 giorno che abbiamo a che fare con questa inutile milimtazione della libertà. Per ora comunque Speranza e soci hanno deciso di concedere un’oretta in più. Speriamo che il cdx non dorma. Nel frattempo Bechis ricorda che sono passate due settimane dalla piazza dell’Inter e non è cambiata curva in Lombardia. E nessuno ricorda Galli&Grisanti contro Draghi e il rischio calcolato del 26 aprile. La cedu chiede al governo italiano se la condanna del Cav su equa, sette anni per fare dieci domande. E poi parliamo, lo fa Grignetti sulla Stampa, della giustizia civile in Italia e delle sue lentezze. Una monumentale Ritanna Armeni sul Foglio: lezioncina a Draghi e superficialotti che pensano che i giovani non facciano figli per ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 maggio 2021)di. I tic del giornale unico del virus. Titolo corsera: Il Coprifuoco sarà eliminato. Grazie della concessione, sono 192 giorno che abbiamo a che fare con questa inutile milimtazione della libertà. Per ora comunque Speranza e soci hanno deciso di concedere un’oretta in più. Speriamo che il cdx non dorma. Nel frattempo Bechis ricorda che sono passate due settimane dalla piazza dell’Inter e non è cambiata curva in Lombardia. E nessuno ricorda Galli&Grisanti contro Draghi e il rischio calcolato del 26 aprile. La cedu chiede al governo italiano se la condanna del Cav su equa, sette anni per fare dieci domande. E poi parliamo, lo fa Grignetti sulla Stampa, della giustizia civile in Italia e delle sue lentezze. Una monumentale Ritanna Armeni sul Foglio: lezioncina a Draghi e superficialotti che pensano che i giovani non facciano figli per ...

Ultime Notizie dalla rete : Zuppa Porro Porro: "Sallusti molla il Giornale, ed è veramente un peccato" Nicola Porro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso della sua quotidiana Zuppa di Porro, in diretta Facebook: 'Sallusti molla il Giornale, ed è veramente un peccato. Con lui ho condiviso tante battaglie, in bocca al lupo per tutto Alessandro!'.

Saviano "migranti benedizione per crollo nascite in Italia"/ Ira Porro "idea nazista" ... basta minch*ate!" Non ci sta alla lettura di Saviano sul Corriere della Sera il conduttore di "Quarta Repubblica" che nella sua consueta rassegna stampa online - " La Zuppa di Porro " - sottolinea ...

Zuppa di Porro del 16 maggio 2021 Nicola Porro Perché Sallusti ha lasciato il Giornale 00:00 Buongiorno ai commensali. 01:15 Sallusti molla il Giornale, ed è veramente un peccato. Con lui ho condiviso tante battaglie, in bocca al lupo per ...

I 500mila euro con contratto segreto del moralista D’Alema Col coprifuoco diciamo addio ai turisti, Draghi cancella l’ultima eredità di Conte, il centrodestra si avvicina alla quadra sui candidati. Questo e altro nella Zuppa di Porro del 13 maggio 2021.

