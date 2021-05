Zona bianca Friuli, Sardegna e Molise dal 1° giugno; Liguria, Veneto e Abruzzo dal 7 (Di lunedì 17 maggio 2021) La pandemia in Italia rallenta. I dati sui contagi sono in costante miglioramento e il primo effetto è il ritorno della Zona bianca. Lo ha deciso il governo dopo aver riunito la cabina... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 maggio 2021) La pandemia in Italia rallenta. I dati sui contagi sono in costante miglioramento e il primo effetto è il ritorno della. Lo ha deciso il governo dopo aver riunito la cabina...

Advertising

rtl1025 : ?? Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno #zonabianca. E, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto… - zaiapresidente : ? Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7… - fanpage : Sono 6, le Regioni italiane, che tra l'1 e il 7 Giugno passeranno in zona bianca. - casto_lorenzo : RT @zaiapresidente: ? Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7 giu… - denn1smeloni : Però almeno ho avuto una buona notizia. Sardegna in zona bianca e senza coprifuoco dal 1 giugno???? -