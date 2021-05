“X Factor” | spunta un nome a sorpresa per la conduzione

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sfumate le piste Comello e Maccarini per X2021 Chi condurrà la prossima edizione di “X“? Per il momento, dopo l’addio di Alessandro Cattelan, da Sky vige il massimo riserbo e silenzio. In queste settimane si era prima parlato di Marco Maccarini e poi di Lodovica Comello con quest’ultima che sui social aveva categoricamente smentito. L’ultima indiscrezione arriva con undavvero ada “Dagospia”: secondo il portale online la Freemantle (casa di produzione) avrebbe deciso di puntare su Ludovico Tersigni. L’attore romano è noto ai più per i suoi ruoli nella serie “Skam Italia” e per “Summertime“ produzione di Netflix. Leggi anche: “X2021”: chi prende il posto di Cattelan? Abbiamo una data! La seconda stagione di #SummertimeNetflix dal 3 giugno su Netflix! ...