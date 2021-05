X-Factor, dopo 10 anni Cattelan lascia la conduzione! Ecco chi è il sostituto (Di lunedì 17 maggio 2021) Importante cambiamento a X-Factor, uno dei talent show più famosi in Italia e nel mondo: dalla prossima stagione al timone non ci sarà più Alessandro Cattelan. Cattelan torna in Rai Il conduttore e doppiatore 41enne ha già annunciato qualche settimana fa il suo addio X-Factor, programma condotto per 10 anni consecutivi. E, stando a quanto si legge online, lo fa per tornare in Rai dopo una lunga assenza. L'unica sua esperienza lavorativa per il servizio pubblico, infatti, risale al 2009, quando fu ingaggiato per condurre “Quelli che il calcio e…”. dopo due stagioni su Rai Due, nel 2011 passò proprio a Sky che gli affidò immediatamente X-Factor. Nell'autunno 2021 Cattelan dovrebbe condurre un programma Rai (non è ancora chiaro su quale ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 maggio 2021) Importante cambiamento a X-, uno dei talent show più famosi in Italia e nel mondo: dalla prossima stagione al timone non ci sarà più Alessandrotorna in Rai Il conduttore e doppiatore 41enne ha già annunciato qualche settimana fa il suo addio X-, programma condotto per 10consecutivi. E, stando a quanto si legge online, lo fa per tornare in Raiuna lunga assenza. L'unica sua esperienza lavorativa per il servizio pubblico, infatti, risale al 2009, quando fu ingaggiato per condurre “Quelli che il calcio e…”.due stagioni su Rai Due, nel 2011 passò proprio a Sky che gli affidò immediatamente X-. Nell'autunno 2021dovrebbe condurre un programma Rai (non è ancora chiaro su quale ...

Advertising

lisabluemood : RT @HuertDeAuteuil: Io apprezzo il coraggio di Ludovico Tersigni, prendere in mano X Factor dopo Alessandro Cattelan è da pazzi per chiunqu… - SmorfiaDigitale : X Factor, dopo Cattelan alla conduzione arriva Ludovico Tersigni (attore e nipot... - cottonyongie : RT @HuertDeAuteuil: Io apprezzo il coraggio di Ludovico Tersigni, prendere in mano X Factor dopo Alessandro Cattelan è da pazzi per chiunqu… - BeeaOBrien : RT @HuertDeAuteuil: Io apprezzo il coraggio di Ludovico Tersigni, prendere in mano X Factor dopo Alessandro Cattelan è da pazzi per chiunqu… - basicscorpio : RT @HuertDeAuteuil: Io apprezzo il coraggio di Ludovico Tersigni, prendere in mano X Factor dopo Alessandro Cattelan è da pazzi per chiunqu… -